Умар Кремлев анонсировал международную кулачную лигу

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев сообщил, что в России появится международная лига по кулачным боям.

«IBA создает новое направление — IBA BARE KNUCKLE. Мы приглашаем к сотрудничеству промоутеров и бойцовской лиги, призываем национальные федерации во всем мире создавать в своих структурах отделы для регулирования отношений. Вместе мы делаем большое дело, создавая мировую площадку для кулачки. Самые громкие бои и события ждут вас совсем скоро!» — приводит пресс-служба IBA слова Кремлева.

Отмечается, что в настоящее время организация разрабатывает свод правил для нового турнира. Подробности о проведении соревнований по кулачным боям будут обнародованы 17 июня.