6 мая, 16:57

Евгений Король дебютирует по профессионалам на турнире «IBA.PRO 6» в Душанбе

Сергей Ярошенко

Евгений Король дебютирует на профессиональном ринге на турнире «IBA.PRO 6» в Душанбе.

Турнир пройдет 23 мая. Соперником российского боксера станет Фариозбек Хакимов (3-2, КО 3) из Узбекистана.

В рамках турнира реванш в полусреднем весе проведут россиянин Максим Черничук (8-0-1, КО 1) и Майкл Кинг (6-3-1, КО 4, IBA.PRO 1-0) из Люксембурга. Также 23 мая поединок в тяжелом весе проведет россиянин Басир Абакаров (11-0, КО 9), которому будет противостоять Халимжон Мамасолиев (2-0, КО 2) из Узбекистана.

Возглавит предстоящее шоу в Душанбе 10-раундовый бой между обладателем пояса IBA.PRO Asia Баходуром Усмоновым (9-0, КО 4) из Таджикистана и филиппинцем Альбертом Пагарой (35-1, КО 24). Боксеры будут бороться за пояс WBA Gold в легком весе.

Турнир «IBA.PRO 6» будет организован промоутерскими компаниями СОЮЗ и IB Challenger при поддержке Международной ассоциации бокса.

