10 мая, 15:16

Украинец Ломаченко опубликовал пост с благодарностью ветеранам ВОВ

Сергей Ярошенко
Боксер Василий Ломаченко
Василий Ломаченко.
Фото Getty Images

Украинский боксер Василий Ломаченко поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за их подвиг.

«Их подвиг безмерен. И такой же безмерной должна быть наша благодарность. Царство Небесное всем тем, кто стоял насмерть во имя жизни! Поклон всем ветеранам! Мир всем», — приводит слова спортсмена РИА Новости со ссылкой на соцсети.

На счету 37-летнего Ломаченко 18 побед (12 — нокаутом) при трех поражениях. Украинец является двукратным олимпийским чемпионом.

В своем последнем бою в мае 2024 года он победил Джорджа Камбососа в поединке за вакантный титул IBF.

Источник: РИА Новости
