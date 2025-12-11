Уайлдер назвал Валуева лучшим боксером в истории России

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер назвал лучшего боксер в истории России.

«Лучший боксер в российской истории? Так, дай подумать... Думаю, это был тот огромный парень, Валуев», — цитирует Уайлдера «Чемпионат».

Николай Валуев был чемпионом мира по версии WBA (2005-2007, 2008-2009) и интерконтинентальный чемпион по версии WBA (2004-2005), а также чемпионом Азии по версии PABA (2001-2004).