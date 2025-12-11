Атаев о победе над Кушиташвили. «Он прошел свой пик. Он только падает, много раз падал, а мы набираем»
Боксер сборной России Шарапутдин Атаев ответил на вопросы «СЭ» после победы над грузином Георгием Кушиташвили в полуфинале ЧМ по боксу в Дубае.
— Кушиташвили вел у вас по личным 2-0. В первых двух поединках (в 2019-м и 2021-м. — Прим. «СЭ») у него получалось навязывать темп, прессинг. Сегодня вы ему ничего не дали. Что изменилось?
— Когда я с ним боксировал в первый раз, я был совсем молодой, зеленоватый. Второй раз я с ним дрался после армии. Приехал из армии, боксировал на 80 кг, а с ним выскочил на 91. 10 кг дают о себе знать, еще и после перерыва. Вопросов нет, я всегда признавал свои поражения. Сейчас нужна была эта встреча, чтобы показать, кто есть кто.
— Георгий стал лучше после тех двух боев?
— Нет.
— Он прошел свой пик?
— Он давно прошел свой пик. Мы только набираем, а он падает вниз. Много раз падал. Нам нужно было поставить точку.
— После боя он отказался общаться, послал журналистов матом. Можете понять его эмоции?
— Конечно, могу понять его эмоции. Проиграть тому, кого ты два раза побеждал... Я его эмоции понимаю, но на 100 процентов уверен, что он сейчас свое поражение не принимает. Он никогда не принимает свои поражения, не может их принять и стать лучше. Это его проблема.
— Сильно он бьет?
— Нет. В этих перчатках, правда, любой жестко бьет, начиная с легковесов. Все бьют, роняют. А мы стараемся бить не сильно и быстро.
Атаев победил Кушиташвили единогласным решением судей и вышел в финал чемпионата мира IBA. В финале он подерется с Алексеем Алфером из Беларуси.