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Атаев о победе над Кушиташвили. «Он прошел свой пик. Он только падает, много раз падал, а мы набираем»

Никита Горшенин
Корреспондент

Боксер сборной России Шарапутдин Атаев ответил на вопросы «СЭ» после победы над грузином Георгием Кушиташвили в полуфинале ЧМ по боксу в Дубае.

— Кушиташвили вел у вас по личным 2-0. В первых двух поединках (в 2019-м и 2021-м. — Прим. «СЭ») у него получалось навязывать темп, прессинг. Сегодня вы ему ничего не дали. Что изменилось?

— Когда я с ним боксировал в первый раз, я был совсем молодой, зеленоватый. Второй раз я с ним дрался после армии. Приехал из армии, боксировал на 80 кг, а с ним выскочил на 91. 10 кг дают о себе знать, еще и после перерыва. Вопросов нет, я всегда признавал свои поражения. Сейчас нужна была эта встреча, чтобы показать, кто есть кто.

— Георгий стал лучше после тех двух боев?

— Нет.

— Он прошел свой пик?

— Он давно прошел свой пик. Мы только набираем, а он падает вниз. Много раз падал. Нам нужно было поставить точку.

— После боя он отказался общаться, послал журналистов матом. Можете понять его эмоции?

— Конечно, могу понять его эмоции. Проиграть тому, кого ты два раза побеждал... Я его эмоции понимаю, но на 100 процентов уверен, что он сейчас свое поражение не принимает. Он никогда не принимает свои поражения, не может их принять и стать лучше. Это его проблема.

— Сильно он бьет?

— Нет. В этих перчатках, правда, любой жестко бьет, начиная с легковесов. Все бьют, роняют. А мы стараемся бить не сильно и быстро.

Атаев победил Кушиташвили единогласным решением судей и вышел в финал чемпионата мира IBA. В финале он подерется с Алексеем Алфером из Беларуси.

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Шарапутдин Атаев
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