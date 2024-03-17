У Роберто Дюрана возникли осложнения со здоровьем
Легендарный панамский боксер 72-летний Роберто Дюран (103-16) получил медицинскую помощь из-за проблем с сердцем, сообщила его семья в соцсетях. У Дюрана «возникли осложнения со здоровьем из-за атриовентрикулярной блокады».
«Мы ждем результатов, чтобы предоставить больше информации о его здоровье, — говорится в заявлении. — Мы благодарим наших родственников, друзей и всех его сторонников, которые молятся за него».
Дюран был чемпионом в четырех весовых категориях. Он получил прозвище «Manos de Piedra» («Каменные руки») за свою грозную ударную мощь и отличную защиту.
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