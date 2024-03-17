Нганну хочет продолжить карьеру в боксе: «Мое эго не позволит мне оставить все как есть»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-2) предполагает, что проведет третий бой по боксу.

«Что дальше? Возможно, третий поединок по боксу. Думаю, мое эго не позволит мне отступить и оставить все как есть. Я уснул и споткнулся, но не разбился. Если я вернусь, начну тренироваться и сделаю работу над ошибками, то смогу победить», — сказал Нганну на своем YouTube-канале.

Энтони Джошуа (28-3) нокаутировал Нганну во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.