Райан Гарсия пройдет проверку на психику перед боем с Хейни

Бывший временный чемпион мира по боксу по версии WBC Райан Гарсия (24-1) заявил, что Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк хочет, чтобы он прошел психиатрическую экспертизу.

«Разве это не мое конституционное право на свободу слова? — сказал Гарсия в видеоролике, размещенном в соцсетях. — Значит, если я пишу в Twitter то, что пишу, это повод для психиатрической экспертизы? Это любопытно».

За последние несколько недель Гарсия сделал множество вызывающих вопросы сообщений в социальных сетях, начиная с теорий заговора и заканчивая заявлениями о том, что у него есть доказательства существования инопланетян.

Гарсия и Девин Хейни (31-0) должны подраться за титул WBC super в суперлегком весе 20 апреля в Лас-Вегасе, США, однако, судя по психическому состоянию Гарсии, бой может быть отменен.