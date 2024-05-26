Туйнов: «Могу дать Дацику люлей, если нам сделают бой по боксу»

Российский боксер и кикбоксер Владислав Туйнов поделился мнением о теоретическом противостоянии Жерома Ле Баннера и Вячеслава Дацика, а также бросил вызов Рыжему Тарзану.

«Когда у них [Дацика и Ле Баннера] был бой на «Татнефти» по кикбоксингу — да, там были обмены нокдаунами, но в принципе Жером Ле Баннер не оставил Вячеславу Дацику никаких шансов, — сказал Туйнов «СЭ». — Думаю, что этот поединок сейчас бессмысленный, потому что вчера я тоже смотрел бой Вячеслава Дацика, и он ничем не впечатлил. Я думаю, что ему надо сейчас работать, совершенствоваться. Если хочет, может со мной подраться.

Если кто-то захочет нам сделать бой по боксу, мы можем дать Дацику люлей, но к Вячеславу только уважение, потому что он семьянин, у него своя профессиональная карьера, свое развитие. Знаю, что есть определенные травмы — укус собаки. Просто впечатляющая травма руки была... Я, честно, не думал, что он продолжит дальнейшую карьеру. Он вернулся, возможно, сейчас не в самой лучшей форме, но нужно себя подбадривать, и поражение обычно дает очень хороший пинок, чтобы развиваться, совершенствоваться и становиться лучше».

25 мая на турнире Pravda Boxing 15 во Владикавказе Владислав Туйнов одержал победу над аргентинцем Диего Чавесом.