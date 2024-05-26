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Сегодня, 08:48

Титульный бой двух звезд OnlyFans завершился вничью

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Пейдж Ванзант.
Фото Global Look Press

В Хьюстоне прошел боксерский вечер, где на ринге встретились экс-боец UFC Пейдж Ванзант и экс-чемпионка Misfits Boxing Эль Брук.

Бой прошел по правилам бокса в среднем весе за титул чемпиона MFB и продлился все пять раундов, завершись вничью (48-46, 46-48, 47-47).

Брук в одном из раундов отправила соперницу в нокдаун.

30-летняя Ванзант не выступала в единоборствах с лета 2021 года. С тех пор она сделала карьеру в качестве модели OnlyFans.

Брук до перехода к заработку на OnlyFans снималась в порнофильмах, а теперь имеет результат 4-1-1 за карьеру в боксе.

Пейдж Ванзант
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