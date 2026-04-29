UBO признала российского боксера Горохова чемпионом мира

Россиянин Сергей Горохов признан чемпионом мира по версии Универсальной боксерской организации (UBO), сообщает ТАСС.

«UBO признает Горохова чемпионом мира. Бой был завершен, победитель объявлен. UBO также не может применить каких-либо санкций, поскольку местные организаторы имеют в данном случае все необходимые полномочия. Также можем отметить, что Горохов не являлся зачинщиком драки», — сказал собеседник агентства.

Ранее 36-летний Горохов победил турка Эмирхана Калкана на боксерском турнире в Трабзоне. После завершения поединка местная публика из-за недовольства празднованием россиянина выбежала на ринг, из-за чего началась массовая драка.

За карьеру Горохов провел 29 поединков, в которых одержал 16 побед, потерпел 11 поражений и дважды свел бой вничью.

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