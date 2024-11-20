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Туменов: «Тайсон молодец, в 58 лет вышел и простоял против молодого боксера»

Даниил Аршавский
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Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов поделился мыслями о поражении бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона в поединке с видеоблогером Джейком Полом.

«Не смотрел его бой с Джейком Полом. Неинтересно. Слышал, что сейчас Тайсон пешком проходил весь бой. Молодец, в 58 лет вышел и простоял против молодого боксера. Я бы точно не хотел, чтобы Тайсон упал в нокаут», — цитирует Туменова MMA.Metaratings.ru.

Тайсон проиграл Полу единогласным решением судей со счетом 73-79. Для 58-летнего боксера это поражение стало 7-м в карьере при 50 победах.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Альберт Туменов
Джейк Пол
Майк Тайсон
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