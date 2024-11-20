Когда реванш Тайсона Фьюри с Александром Усиком и где пройдет бой

Реванш британца Тайсона Фьюри и украинского боксера Александра Усика состоится 21 декабря. Боксерский вечер пройдет в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Время начала турнира еще не определено. Официальной трансляции боя в России не будет.

В первом поединке, который состоялся 17 мая 2024 года, победу одержал украинец раздельным решением судей.

Профессиональный рекорд 36-летнего Фьюри — 34 победы (24 боя завершил досрочно), одно поражение и одна ничья.

На счету 37-летнего Усика рекорд в боксе — 22 победы (14 боев завершил досрочно), ни одного поражения.

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