Майка Тайсона отстранили от занятий спортом для прохождения медобследований

Представитель бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона сообщил, что боксер отстранен от занятий спортом.

«Майка отстранили от любых активных занятий спортом. Сейчас Майк будет проходить медобследования и проверять здоровье. Это важно после такого поединка и в таком возрасте», — цитирует представителя Тайсона ТАСС.

В ночь на 16 ноября Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу в рамках вечера бокса в Арлингтоне (США). Бой продлился 8 раундов и носил статус официального. 27-летний Пол одержал победу единогласным решением судей (80-72, 79-73, 79-73).

Всего на счету 58-летнего Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и 7 поражений.