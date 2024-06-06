Тренер Кроуфорда: «Мадримов может многое предложить Теренсу»

Тренер абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0) Берни Дэвис заявил, что они не недооценивают чемпиона WBA в первом среднем весе Исраила Мадримова (10-0).

«Мы знаем, что Мадримов может многое предложить благодаря своим атлетическим способностям, огневой мощи, работе ног и неудобному стилю. Мы собираемся изучить его, разложить по полочкам и разобрать. Этот парень [Мадримов] может быть ближе к среднему весу. Нам нужен чемпион. Мы здесь, чтобы получить неоспоримый титул», — сказал Дэвис FightHype.

Кроуфорд и Мадримов подерутся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.