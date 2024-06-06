Мать Уайлдера призвала сына завершить карьеру: «Ты прошел свой путь»

Дебора Уайлдер, мать экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-4), сообщила, что попросила сына завершить карьеру и сконцентрироваться на подготовке молодых бойцов.

«Я написала ему: «Сынок, мы устраиваем для тебя вечеринку. Ты дал нам лучший бокс в США, когда бокс был мертв. Ты стал старше. Ты прошел свой путь. Пришло время праздновать. Наслаждайся своей жизнью. Научи других молодых парней, как стать чемпионом», — приводит слова Деборы инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Уайлдер проиграл Чжан Чжилэю (27-2) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.