Усик рассматривает возможность вернуться в крузервейт

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) может вернуться в крузервейт после реванша с экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

«Александр Усик заявил, что после реванша с Тайсоном Фьюри он рассматривает возможность перехода в крузервейт, чтобы попытаться стать неоспоримым чемпионом мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO во второй раз», — сообщает инсайдер Майкл Бенсон со ссылкой на слова Усика изданию 3 Knockdown Rule.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.