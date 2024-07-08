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Сегодня, 09:04

Тренер Джервонта Дэвиса заявил, что Ломаченко отказался от боя с американцем

Давид Хачатрян
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Представитель команды чемпиона по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (30-0) Кенни Эллис написал в соцсетях, что чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3) отказался драться с Дэвисом.

«Срочные новости. Ломаченко сказал, что отойдет в сторону и позволит Джервонта сразиться с Шакуром Стивенсоном осенью, а сам он сразится с победителем в начале 2025 года», — написал Эллис.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал слова Эллиса, заявив: «Давайте не будем спешить с выводами. Этот человек просто высказал свое мнение». В свою очередь, исполнительный директор Top Rank Карл Моретти раскритиковал Эллиса: «Человек, который должен держать ведро в углу Дэвиса, говорит, что Лома не хочет драться. Мы будем это обсуждать? Какой в этом смысл?».

Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина (18-1) в восьмом раунде. Поединок состоялся 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа (21-3) в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Василий Ломаченко
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