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Сегодня, 19:10

Гончаров объяснил, от чего зависит исход боксерского поединка между Минеевым и Исмаиловым

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Российский боец смешанных единоборств Андрей Гончаров объяснил, от чего зависит исход боксерского противостояния между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

Поединок состоится 20 июля в Москве.

«Исход поединка будет зависеть от того, насколько соперники к нему отнесутся. На бумаге Вова — фаворит, но я не знаю, на каком месте у него сейчас стоит спорт, заряжен ли он и мотивирован. По Маге видно, что он хочет отквитать поражение. Кроме того, у Маги своеобразный стиль, который может создать дискомфорт Вове, но все же думаю, что Минеев должен на классе и своем высоком уровне забрать этот поединок», — приводит слова Гончарова Vprognoze.ru.

Минеев и Исмаилов дважды встречались друг с другом. Первый их бой прошел в октябре 2018 года на турнире Fight Nights Global 90 и завершился вничью раздельным решением судей. Второй поединок состоялся в октябре 2021 года в турнире AMC Fight Nights 105 — тогда победу техническим нокаутом одержал Минеев в четвертом раунде.

Источник: Vprognoze.ru
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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