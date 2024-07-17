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Сегодня, 13:25

Майк Перри: «Я покопаюсь в глазном яблоке Джейка Пола»

Давид Хачатрян
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Действующий боец Bare Knuckle Fighting Championship Майк Перри (0-1) в преддверии боя с Джейком Полом (9-1) встретился с ним лицом к лицу и высказал сопернику все, что о нем думает.

«Ты сломаешься. Ты выглядишь очень пушистым. А я тверд, как камень. Я с нетерпением жду боя. Мне нравится, когда меня бьют, и я тоже люблю бить. Посмотрим. Десятиунцовые перчатки, без головного убора — я собираюсь сделать тебе больно, Джейк. И я буду смеяться тебе в лицо, когда ты попытаешься сделать мне больно. Твои маленькие детские удары даже не достанут до моего мозга, брат. Я собираюсь покопаться в твоем глазном яблоке и найти твои воспоминания», — сказал Перри на MVP Face 2 Face.

Пол и Перри подерутся 20 июля в Далласе, США. Бой пройдет по правилам бокса.

Джейк Пол
Майк Перри
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