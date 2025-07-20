Тим Цзю проиграл Фундоре в реванше

Австралийский боксер Тим Цзю в матче-реванше уступил американцу Себастьяну Фундоре за титул чемпиона в первом среднем весе.

Поединок прошел на арене «МГМ Гранд» в Лас-Вегасе (США) и завершился в восьмом раунде после того, как команда Цзю приняла решение сдаться.

30-летний Цзю в профессиональном рекорде имеет 25 побед и три поражения. У 27-летнего Фундоры — 23 победы, одна ничья и одно поражение.

Первый поединок Цзю и Фундоры состоялся в марте 2024 года. Тогда американский боксер одержал победу раздельным решением судей.