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20 июля 2025, 06:09

Тим Цзю проиграл Фундоре в реванше

Сергей Разин
корреспондент
Боксеры Тим Цзю и Себастьян Фундора
Тим Цзю и Себастьян Фундора.
Фото Getty Images

Австралийский боксер Тим Цзю в матче-реванше уступил американцу Себастьяну Фундоре за титул чемпиона в первом среднем весе.

Поединок прошел на арене «МГМ Гранд» в Лас-Вегасе (США) и завершился в восьмом раунде после того, как команда Цзю приняла решение сдаться.

30-летний Цзю в профессиональном рекорде имеет 25 побед и три поражения. У 27-летнего Фундоры — 23 победы, одна ничья и одно поражение.

Первый поединок Цзю и Фундоры состоялся в марте 2024 года. Тогда американский боксер одержал победу раздельным решением судей.

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Себастьян Фундора
Тим Цзю
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