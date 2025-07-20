Тим Цзю — Себастьян Фундора: началась прямая трансляция боя

Началась прямая трансляция титульного боя между Тимом Цзю и Себастьяном Фундорой

Началась прямая трансляция титульного боя между австралийцем российского происхождения Тимом Цзю и Себастьяном Фундорой из США. На кону — чемпионский пояс в первом среднем весе по версии WBC. Вечер бокса проходит на арене «МГМ Гранд» в Лас-Вегасе (США).

В России официальной трансляции поединка нет. Прямую трансляцию можно смотреть в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

30-летний Цзю в профессиональном рекорде имеет 25 побед и два поражения. Весной 2025 года в последнем бою австралийский боксер победил Джозефа Спенсера техническим нокаутом.

У 27-летнего Фундоры — 22 победы, одна ничья и одно поражение. Весной этого года Себастьян техническим нокаутом одержал победу над Чордейлом Букером.

Первый поединок Цзю и Фундоры состоялся в марте 2024 года. Тогда американский боксер одержал победу раздельным решением судей.