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20 июля 2025, 05:30

Тим Цзю — Себастьян Фундора: началась прямая трансляция боя

Началась прямая трансляция титульного боя между Тимом Цзю и Себастьяном Фундорой
Валентина Глазко
редактор интернет отдела

Началась прямая трансляция титульного боя между австралийцем российского происхождения Тимом Цзю и Себастьяном Фундорой из США. На кону — чемпионский пояс в первом среднем весе по версии WBC. Вечер бокса проходит на арене «МГМ Гранд» в Лас-Вегасе (США).

В России официальной трансляции поединка нет. Прямую трансляцию можно смотреть в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

30-летний Цзю в профессиональном рекорде имеет 25 побед и два поражения. Весной 2025 года в последнем бою австралийский боксер победил Джозефа Спенсера техническим нокаутом.

У 27-летнего Фундоры — 22 победы, одна ничья и одно поражение. Весной этого года Себастьян техническим нокаутом одержал победу над Чордейлом Букером.

Первый поединок Цзю и Фундоры состоялся в марте 2024 года. Тогда американский боксер одержал победу раздельным решением судей.

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Себастьян Фундора
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