Мэнни Пакьяо — Марио Барриос: началась прямая трансляция боя

Началась прямая трансляция титульного боя между филиппинцем Мэнни Пакьяо и мексиканцем Марио Барриосом. На кону — звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC. Вечер бокса проходит в ночь на 20 июля в спорткомплексе «МГМ Гранд» в Лас-Вегасе (США).

Пакьяо — Барриос: трансляция чемпионского боя в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальной трансляции поединка нет. Прямую трансляцию боя можно смотреть в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

46-летний Пакьяо в профессиональной карьере одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел восемь поражений и завершил два боя вничью. На счету 30-летнего Барриоса — 29 побед (18 нокаутом), два поражения и одна ничья.