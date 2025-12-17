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Тим Цзю победил Веласкеса на турнире в Австралии

Анастасия Пилипенко

Бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Тим Цзю одержал победу над Энтони Веласкесом на турнире в Сиднее.

Цзю победил единогласным судейским решением по итогам 10 раундов (100-90, 100-90, 100-91).

31-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 26 побед и потерпел 3 поражения. На счету 29-летнего Веласкеса 18 побед, 1 поражение и 1 ничья.

Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю и дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году.

Тим Цзю.Любовь вернулась? Тим Цзю перебоксировал Веласкеса

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Тим Цзю
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