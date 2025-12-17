Чемпион мира по боксу Кроуфорд объявил о завершении карьеры: «Больше нечего доказывать»

Американский боксер Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры.

«Уйти великим, больше нечего доказывать», — написал спортсмен в соцсети.

38-летний Кроуфорд является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе.

На счету боксера 42 победы (31 — нокаутом) в карьере и ни одного поражения.