Чемпион мира по боксу Кроуфорд объявил о завершении карьеры: «Больше нечего доказывать»
Американский боксер Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры.
«Уйти великим, больше нечего доказывать», — написал спортсмен в соцсети.
38-летний Кроуфорд является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе.
На счету боксера 42 победы (31 — нокаутом) в карьере и ни одного поражения.
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