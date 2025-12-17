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Чемпион мира по боксу Кроуфорд объявил о завершении карьеры: «Больше нечего доказывать»

Сергей Ярошенко
Теренс Кроуфорд.
Фото Global Look Press

Американский боксер Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры.

«Уйти великим, больше нечего доказывать», — написал спортсмен в соцсети.

38-летний Кроуфорд является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе.

На счету боксера 42 победы (31 — нокаутом) в карьере и ни одного поражения.

Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса единогласным решением судей 14&nbsp;сентября.Теренс Кроуфорд — крутой. Победил Канело и стал трижды абсолютным чемпионом

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Бокс
Теренс Кроуфорд
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