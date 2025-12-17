Тим Цзю прокомментировал победу над Веласкесом

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Тим Цзю прокомментировал победу над Энтони Веласкесом. Поединок прошел сегодня, 17 декабря, в Сиднее (Австралия).

«Не стоит стремиться к нокауту и действовать безрассудно. В прошлом именно это меня и губило. В этот раз я не пытался форсировать бой, идти за нокаутом, как это бывало раньше. Спокойно работал, ждал своего шанса. У меня есть все необходимые навыки. Соперник проявил себя хорошо. Он бился до самого конца, угрожал опасным ударом. Результатом по итогам 10 раундов я вполне доволен. Я вернулся. Я уже представляю себе, как буду бороться за чемпионский пояс, но нужно двигаться шаг за шагом. Это долгий путь. Никогда не знаешь, куда он приведет», — приводит слова Цзю FOX Sports Australia.

Цзю победил Веласкеса единогласным судейским решением по итогам 10 раундов.

31-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 26 побед и потерпел 3 поражения. На счету 29-летнего Веласкеса 18 побед, 1 поражение и 1 ничья.

Цзю является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю и дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году.