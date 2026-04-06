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6 апреля, 11:08

Цзю считает, что бой между его сыном Тимом и Спенсом станет продаваемым

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном поединке между его сыном Тимом и Эрролом Спенсом.

«Следующий бой теоретически должен быть со Спенсом. У них вроде это было в виде договора, что если Тим выигрывает этот бой, а у Спенса не будет следующего соперника, то они будут боксировать. Спенс — хороший боксер, у него звучное имя. Мне кажется, это будет продаваемый бой», — сказал Цзю «СЭ».

Ранее 31-летний боксер победил албанца Дениса Нурджа и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO International в среднем весе. На счету Цзю теперь 27 побед (18 нокаутом) при трех поражениях. Он одержал третью победу в шести последних поединках.

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