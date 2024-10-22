Мамиашвили ответил на вопрос о возможном сотрудничестве лиги Hardcore c ФСБР

Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал информацию о том, что Hardcore FC и Hardcore Boxing могут перейти под юрисдикцию ФСБР.

«Нет-нет, я не в курсе этого», — приводит слова Мамиашвили MMA.Metaratings.ru.

14 октября стало известно, что Федерация бокса России лишила Hardcore лицензии на проведение боксерских турниров и кулачных боев. Причиной стало неоднократное нарушение регламента со стороны лиги.