Украинский боксер Узелков умер в 45 лет

Боксер Вячеслав Узелков умер на 46-м году жизни. Причина смерти не сообщается.

«С глубокой скорбью сообщаем, что умер известный украинский боксер Вячеслав Узелков», — цитирует РИА Новости заявление Украинской федерации бокса.

Узелков выступал в полутяжелой весовой категории. В 2001 году он стал бронзовым призером чемпионата мира.

За профессиональную карьеру он одержал 30 победы в 34 боях. Владел поясами интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA, WBO и IBO.

Последний раз Узелков выходил в ринг в 2004 году.