Украинский боксер Узелков умер в 45 лет
Боксер Вячеслав Узелков умер на 46-м году жизни. Причина смерти не сообщается.
«С глубокой скорбью сообщаем, что умер известный украинский боксер Вячеслав Узелков», — цитирует РИА Новости заявление Украинской федерации бокса.
Узелков выступал в полутяжелой весовой категории. В 2001 году он стал бронзовым призером чемпионата мира.
За профессиональную карьеру он одержал 30 победы в 34 боях. Владел поясами интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA, WBO и IBO.
Последний раз Узелков выходил в ринг в 2004 году.
Источник: РИА Новости
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