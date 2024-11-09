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Украинский боксер Узелков умер в 45 лет

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Боксер Вячеслав Узелков
Боксер Вячеслав Узелков.
Фото Федерация бокса Украины

Боксер Вячеслав Узелков умер на 46-м году жизни. Причина смерти не сообщается.

«С глубокой скорбью сообщаем, что умер известный украинский боксер Вячеслав Узелков», — цитирует РИА Новости заявление Украинской федерации бокса.

Узелков выступал в полутяжелой весовой категории. В 2001 году он стал бронзовым призером чемпионата мира.

За профессиональную карьеру он одержал 30 победы в 34 боях. Владел поясами интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA, WBO и IBO.

Последний раз Узелков выходил в ринг в 2004 году.

Источник: РИА Новости
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