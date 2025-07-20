Фьюри: «Только я могу победить Усика. Я делал это дважды, и весь мир это знает»

Британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал победу украинца Александра Усика над британцем Даниелем Дюбуа.

«Огромный респект Александру Усику. Он выдал фантастическое выступление сегодня против Даниеля Дюбуа. Они дали настоящую рубку. Так что поздравления обоим бойцам. Но Александр Усик знает, что есть только один человек, который может его победить. Я делал это дважды, и весь мир это знает», — сказал Фьюри в видео, опубликованном в соцсетях.

Усик и Фьюри дрались дважды в 2024 года — оба раза победу одержал украинец. 18 мая Усик победил раздельным решением судей, а 21 декабря — единогласным решением. На счету 38-летнего Усика 24 победы и ни одного поражения.