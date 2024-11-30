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Тайсон Фьюри против Александра Усика: дата боя и когда пройдет реванш

21 декабря состоится реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Британский боксер Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри проведет реванш против украинца Александра Усика в ночь на 22 декабря. Бой в тяжелой весовой категории пройдет в формате 12 раундов по три минуты.

Боксерский вечер состоится 21 декабря в спортивном комплексе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало главного события — около 1.30 22 декабря по московскому времени.

Первый поединок между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоялся 18 мая 2024 года. Тогда Александр победил раздельным решением судей.

36-летний Фьюри имеет профессиональный рекорд 34 победы (24 боя завершил досрочно), одно поражение и одна ничья. На счету 37-летнего Усика — 22 победы (14 боев завершил досрочно) и ни одного поражения.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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