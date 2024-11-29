Лебзяк — о бое Фьюри и Усика: «Александр — приверженец советской школы бокса, он сильнее Тайсона»

Бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от второго боя Тайсона Фьюри и Александра Усика.

«Как всегда, буду болеть за Александра. Этот бой будет явно более тяжелым для обоих. Они друг друга уже знают — и плюсы, и минусы. Думаю, что поединок может быть менее интересным, чем предыдущий. В любом случае больше плюсиков поставил бы Александру. Он и в технике, и в классе, и в школе бокса посильнее, поопытнее Тайсона. Он все-таки еще приверженец классической советской школы бокса, поэтому в технике и тактике он сильнее Тайсона», — сказал Лебзяк для «СЭ».

Ответный бой Тайсона Фьюри и Александра Усика запланирован в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск). Он пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок состоялся в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.

Денис Сафронов