Александр Усик vs Тайсон Фьюри: дата и когда пройдет бой-реванш

Бой-реванш украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря. Вечер бокса пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой Усик — Фьюри ожидается около 1.30 22 декабря по московскому времени. Формат боя — 12 раундов по три минуты.

Первый поединок между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоялся 18 мая 2024 года. Тогда Усик победил раздельным решением судей.

36-летний Фьюри за карьеру в профессиональном боксе одержал 34 победы (24 боя завершил досрочно), потерпел одно поражение и один бой завершил вничь. 37-летний Усик в своем профессиональном рекорде имеет 22 победы (14 боев завершил досрочно) и ни одного поражения.