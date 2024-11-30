Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 06:00

Александр Усик vs Тайсон Фьюри: дата и когда пройдет бой-реванш

Бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Усик.
Фото Global Look Press

Бой-реванш украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря. Вечер бокса пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой Усик — Фьюри ожидается около 1.30 22 декабря по московскому времени. Формат боя — 12 раундов по три минуты.

Первый поединок между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоялся 18 мая 2024 года. Тогда Усик победил раздельным решением судей.

36-летний Фьюри за карьеру в профессиональном боксе одержал 34 победы (24 боя завершил досрочно), потерпел одно поражение и один бой завершил вничь. 37-летний Усик в своем профессиональном рекорде имеет 22 победы (14 боев завершил досрочно) и ни одного поражения.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Зеленский заявил о готовности прекратить конфликт в обмен на членство в НАТО
Футболиста «Кванта» Мельникова арестовали по подозрению в убийстве
Звезду «Спартака» забирают в топ-лигу. Главные трансферные слухи РПЛ
Страны Балтии отсоединятся от российской энергосистемы 8 февраля
Биография Александра Кержакова — лучшего бомбардира в истории сборной России
МИД Тайваня заявил об извлечении ценных уроков из украинского конфликта
Популярное видео
«Локомотив» победил «Трактор» в битве лидеров
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» снова настиг большой кризис
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тайсон Фьюри против Александра Усика: дата боя и когда пройдет реванш

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости