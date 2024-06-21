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Фьюри назвал новую причину поражения от Усика

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Британец Тайсон Фьюри по-новому объяснил свое поражение в бою с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе украинце Александром Усиком.

«Боксировать с ним было намного проще, чем я ожидал. Люди говорили, по нему трудно попасть, но я наносил комбинации из четырех ударов и смеялся над ним. Возможно, проблема заключалась именно в том, что мне было слишком весело. Просто. Иногда казалось, напротив меня боксер-любитель. Я слишком сильно наслаждался этим. Заигрался — и заплатил большую цену в девятом раунде», — сказал бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри в интервью журналисту Майклу Бенсону.

19 мая британец проиграл Усику в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Бой состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Реванш между Усиком (22-0) и Фьюри запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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