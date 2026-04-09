Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов: дата и время боя, где смотреть трансляцию

Британский боксер Тайсон Фьюри и россиянин Арсланбек Махмудов проведут поединок в супертяжелом весе в ночь с 11 на 12 апреля. Вечер бокса пройдет на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне (Англия). Начало главного боя — после 1.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции боксерского турнира не запланировано. Права на трансляцию принадлежат сервису Netflix.

Бокс Профессиональный бокс: Фьюри — Махмудов

На счету 37-летнего Фьюри рекорд — 34 победы, два поражения и одна ничья. В последнем бою, который состоялся 21 декабря 2024 года, он проиграл украинцу Александру Усику единогласным судейским решением.

36-летний Махмудов в профессиональном боксе провел 23 боя, в которых одержал 21 победу и потерпел два поражения. В последнем поединке, который состоялся 11 октября 2025 года, Арсланбек победил британца Дэвида Аллена единогласным решением судей.