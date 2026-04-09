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Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов, пресс-конференция: дата и время, где смотреть

Пресс-конференция Фьюри и Махмудова состоится 9 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press

Бой в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и россиянином Арсланбеком Махмудовым состоится на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне (Англия) в ночь с 11 на 12 апреля. Пресс-конференция перед поединком пройдет в четверг, 9 апреля. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Пресс-конференцию Фьюри и Махмудова покажут на сервисе Netflix. В России официальной трансляции не запланировано.

Бокс Профессиональный бокс: Фьюри — Махмудов

На счету 37-летнего Фьюри рекорд — 34 победы, два поражения и одна ничья. В последнем бою, который состоялся 21 декабря 2024 года, он проиграл украинцу Александру Усику единогласным судейским решением.

36-летний Махмудов в профессиональном боксе провел 23 боя, в которых одержал 21 победу и потерпел два поражения. В последнем поединке, который состоялся 11 октября 2025 года, Арсланбек победил британца Дэвида Аллена единогласным решением судей.

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Арсланбек Махмудов
Тайсон Фьюри
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