Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов, пресс-конференция: дата и время, где смотреть

Бой в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и россиянином Арсланбеком Махмудовым состоится на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне (Англия) в ночь с 11 на 12 апреля. Пресс-конференция перед поединком пройдет в четверг, 9 апреля. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Пресс-конференцию Фьюри и Махмудова покажут на сервисе Netflix. В России официальной трансляции не запланировано.

Бокс Профессиональный бокс: Фьюри — Махмудов

На счету 37-летнего Фьюри рекорд — 34 победы, два поражения и одна ничья. В последнем бою, который состоялся 21 декабря 2024 года, он проиграл украинцу Александру Усику единогласным судейским решением.

36-летний Махмудов в профессиональном боксе провел 23 боя, в которых одержал 21 победу и потерпел два поражения. В последнем поединке, который состоялся 11 октября 2025 года, Арсланбек победил британца Дэвида Аллена единогласным решением судей.