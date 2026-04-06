Цзю рассказал, дает ли советы своему сыну Тиму

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу своего сына Тимофея (Тим) над албанцем Денисом Нурджей в поединке на боксерском турнире в австралийском городе Вуллонгонг.

Бой продлился все 10 раундов и завершился победой Цзю единогласным решением судей.

«К сожалению, до сих пор не получилось посмотреть бой полностью. Когда буду рассматривать, стану искать ошибки, которые можно исправить. Но у меня чисто рекомендательная позиция. Потому что я не занимаюсь его тренировками, хотя могу что-то советовать, но не более. Прислушивается ли? Он уже взрослый мальчик. Слушать будет, а прислушиваться или нет, его решение», — сказал Цзю «СЭ».

31-летний боксер завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO International в среднем весе. На счету Цзю теперь 27 побед (18 нокаутом) при трех поражениях. Он одержал третью победу в шести последних поединках.

32-летний Нурджа потерпел первое поражение после 20 побед, из которых девять были одержаны досрочно.

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