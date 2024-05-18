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Сегодня, 16:00

Тайсон Фьюри — Александр Усик: время начала турнира и когда бой

Тайсон Фьюри проведет поединок против Александра Усика 19 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Усик.
Фото AFP

В ночь на 19 мая в Саудовской Аравии пройдет грандиозный боксерский вечер Ring of Fire, главным событием которого станет поединок непобежденных тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. 12-раундовый бой ожидается после 01.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция турнира. В РФ легальной трансляции не будет. В прямом эфире следить за поединком можно на платформах ESPN+ и DAZN. Также смотреть бой можно в социальной сети «ВКонтакте». В Казахстане эфир будет доступен на платформе DAZN. В Беларуси — на платформе TNT Sports.

Победитель станет первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Британец владеет поясом чемпиона по версии WBC, у украинца — титулы WBA, WBO и IBF.

Бокс: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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