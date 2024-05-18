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Сегодня, 20:21

Дрозд заявил, что Кроуфорд должен побеждать Цзю и Фундору

Алина Савинова
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Бывший обладатель титула WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд считает, что у Теренса Кроуфорда нет соперников в его и соседних дивизионах.

«Вопрос весовой категории — это несколько другая проверка. По уровню бокса рядом с ним нет вообще никого. Нужно понять, как Кроуфорд будет чувствовать себя в новом весе и насколько сильна его ударная мощь. По понимаю бокса, Тим Цзю и Себастьян Фундора — классные боксеры, но Кроуфорд должен их разбирать», — цитирует Дрозда MMA.Metaratings.ru.

Последний бой Кроуфорда прошел против Эррола Спенса в июле 2023 года. Тогда Теренс одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Всего на его счету 40 побед и ни одного поражения.

Источник: Metaratings.ru.
Григорий Дрозд
Теренс Кроуфорд
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