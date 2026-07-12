Сусленков после победы над Джойсом: «Хочу видеть в соперниках Джошуа, Дюбуа и Кабайела»

Российский боксер Артем Сусленков прокомментировал победу над британцем Джозефом Джойсом на турнире IBA.PRO 19.

11 июля в Москве Сусленков победил Джойса техническим нокаутом в 11-м раунде.

«Бой с Джойсом прошел достойно, я и моя команда довольны результатом. Мы прошли большую плодотворную подготовку и были готовы драться все 12 раундов. Джойс — достойный противник с хорошим послужным списком, очень сильный и мощный.

Сейчас в планах немного отдохнуть, разгрузиться и побыть с семьей, родными и друзьями. Я на 15-й строчке тяжеловесов всего мира. Это очень хороший результат, но есть еще куда расти. Предстоит еще очень много работы. Пока не знаю, кто будет следующим соперником. Хочу видеть в ринге таких боксеров, как Джошуа, Дюбуа, Кабайел. Я со своей командой иду к цели. И мне нужны соответствующие соперники!» — приводит слова Сусленкова пресс-служба Федерации бокса России.

Тренер боксера Виталий Сланов заявил, что Сусленков готов к большим боям.

«Артем досрочно победил топового боксера, за спиной которого триумфы над серьезными соперниками. Он сделал большой шаг вперед. Дальше хотелось бы повышения уровня оппозиции. Сейчас Артем отдохнет, а потом начнем готовиться. Хотелось бы провести поединок через три-четыре месяца. Артем созрел для больших боев», — сказал Сланов.

Сусленков одержал 15-ю победу на профессиональном ринге. На его счету 10 побед нокаутом.