Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сусленков после победы над Джойсом: «Хочу видеть в соперниках Джошуа, Дюбуа и Кабайела»

Сергей Ярошенко

Российский боксер Артем Сусленков прокомментировал победу над британцем Джозефом Джойсом на турнире IBA.PRO 19.

11 июля в Москве Сусленков победил Джойса техническим нокаутом в 11-м раунде.

«Бой с Джойсом прошел достойно, я и моя команда довольны результатом. Мы прошли большую плодотворную подготовку и были готовы драться все 12 раундов. Джойс — достойный противник с хорошим послужным списком, очень сильный и мощный.

Сейчас в планах немного отдохнуть, разгрузиться и побыть с семьей, родными и друзьями. Я на 15-й строчке тяжеловесов всего мира. Это очень хороший результат, но есть еще куда расти. Предстоит еще очень много работы. Пока не знаю, кто будет следующим соперником. Хочу видеть в ринге таких боксеров, как Джошуа, Дюбуа, Кабайел. Я со своей командой иду к цели. И мне нужны соответствующие соперники!» — приводит слова Сусленкова пресс-служба Федерации бокса России.

Тренер боксера Виталий Сланов заявил, что Сусленков готов к большим боям.

«Артем досрочно победил топового боксера, за спиной которого триумфы над серьезными соперниками. Он сделал большой шаг вперед. Дальше хотелось бы повышения уровня оппозиции. Сейчас Артем отдохнет, а потом начнем готовиться. Хотелось бы провести поединок через три-четыре месяца. Артем созрел для больших боев», — сказал Сланов.

Сусленков одержал 15-ю победу на профессиональном ринге. На его счету 10 побед нокаутом.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бокс
Артем Сусленков
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Этот вечер запомнится навсегда». Марченко оформил первый хет-трик в «Торонто», но винит себя в поражении
Футболист «Полимера» Даниил Винтер погиб в ДТП
«Быки» продолжают жаловаться на судей и верить в Пальцева, а теперь проигрывают даже «Факелу». Что творится с «Краснодаром»
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Людмила Чернышева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Людмила Чернышева
Юлия Высоцкая — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Юлия Высоцкая — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кремлев о победе Гассиева над Кадиру: «Мурат готов проводить объединенные бои»

Кремлев: «Я очень разочарован, не знаю, почему Бивол не принимает предложение по третьему бою с Бетербиевым»
Новости
RSS RSS
Все новости