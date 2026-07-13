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Кремлев: «Я очень разочарован, не знаю, почему Бивол не принимает предложение по третьему бою с Бетербиевым»

Сергей Филин

Глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев заявил, что сделает все возможное, чтобы Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели третий поединок.

«Я очень разочарован. Все ждут этого боя. Не знаю, почему Дмитрий Бивол и его команда не принимают предложение, но я сделаю все возможное, чтобы этот поединок состоялся. Мы уже довольно долго ведем переговоры с обеими сторонами. Могу подтвердить, что Артур Бетербиев и его команда готовы к бою. Предложение, которое мы сделали Биволу на третий поединок, было значительно выше, чем за первые два боя. Если говорить конкретно, Биволу предложили гонорар в два раза больше, чем в предыдущих поединках. Бетербиев же готов выйти на бой бесплатно, лишь бы этот поединок состоялся», — приводит слова Кремлева The Ring.

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Первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года в Эр-Рияде. Победу раздельным решением судей одержал Бетербиев, став абсолютным чемпионом мира. В феврале 2025 года прошел реванш: на этот раз судьи отдали победу Биволу также раздельным решением.

Источник: The Ring
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Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Умар Кремлев
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