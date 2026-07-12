Кремлев о победе Гассиева над Кадиру: «Мурат готов проводить объединенные бои»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев высоко оценил выступление Мурата Гассиева в бою против Питера Кадиру.

В субботу в Москве в главном событии российский боксер успешно защитил титул чемпиона мира WBA, в шестом раунде после серии мощных ударов команда немца приняла решение остановить бой.

«Мурат блестяще защитил свой титул. На сегодняшний день он — один из лучших боксеров планеты», — приводит пресс-служба IBA слова Кремлева.

Он подчеркнул, что Гассиев — опасный панчер, который начал показывать это с первых секунд боя.

«О его «блюде» — печени по-гассиевски — уже ходят легенды по всему миру. Питер Кадиру — молодец, он сделал даже больше, чем от него ожидали. Мурат находится в отличной форме, и с такой формой он может дать ответ ведущим тяжеловесам планеты. Гассиев готов проводить объединительные бои, а IBA готова их организовать в любой точке мира», — заявил Кремлев.