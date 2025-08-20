США депортировали боксера Чавеса-младшего в Мексику

Власти США депортировали мексиканского боксера Хулио Сесара Чавеса-младшего на родину, где его объявили в розыск по подозрению в связях с преступной группировкой «Синалоа», сообщает AP.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила информацию о депортации 39-летнего спортсмена.

«Я понимаю, что он был депортирован. Я не знаю, было ли это вчера или сегодня утром, но нам сообщили, что он прибывает в Мексику», — сказала президент на пресс-конференции.

Причиной депортации послужили просрочка визы и ложь при подаче заявления на получение грин-карты в США.

Чавес имеет в профессиональном рекорде 54 победы, 7 поражений, 1 ничью и 1 несостоявшийся поединок. 29 июня 2025 года он проиграл американскому блогеру Джейку Полу в боксерском поединке в Анахайме (штат Калифорния, США).