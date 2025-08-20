Никита Цзю защитил титул интерконтинентального чемпиона WBO

Австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю одержал победу в поединке с македонцем Лулзимом Исмаили и защитил титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 килограмма.

10-раундовый бой проходил в Сиднее. 27-летний Цзю победил техническим нокаутом в первом раунде, во время которого 28-летний Исмаили оказался в нокдауне. В перерыве перед вторым раундом македонец отказался от продолжения боя.

У Цзю теперь 11 побед при нуле поражений. Исмаили потерпел первое поражение при 12 победах.

Никита Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.

Бокс Профессиональный бокс: Цзю — Исмаили