Никита Цзю защитил титул интерконтинентального чемпиона WBO
Австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю одержал победу в поединке с македонцем Лулзимом Исмаили и защитил титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 килограмма.
10-раундовый бой проходил в Сиднее. 27-летний Цзю победил техническим нокаутом в первом раунде, во время которого 28-летний Исмаили оказался в нокдауне. В перерыве перед вторым раундом македонец отказался от продолжения боя.
У Цзю теперь 11 побед при нуле поражений. Исмаили потерпел первое поражение при 12 победах.
Никита Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.
Бокс Профессиональный бокс: Цзю — Исмаили
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