Боксер Джонс-младший может возобновить карьеру для денежного боя

Представитель бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Роя Джонса-младшего сообщил, что 56-летний американец с российским паспортом готов возобновить карьеру, если поступит хорошее финансовое предложение.

«Рой готов вернуться, если будет соответствующее денежное предложение. Бой с Федором Емельяненко? Конечно, это было бы интересно», — цитирует представителя спортсмена ТАСС.

На счету Джонса-младшего 66 побед (47 нокаутом) и 10 поражений. В апреле 2023 года он провел поединок против экс-чемпиона UFC американца Энтони Петтиса. По итогам восьми раундов судьи отдали победу Петтису.