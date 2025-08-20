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20 августа 2025, 12:03

Боксер Джонс-младший может возобновить карьеру для денежного боя

Павел Лопатко

Представитель бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Роя Джонса-младшего сообщил, что 56-летний американец с российским паспортом готов возобновить карьеру, если поступит хорошее финансовое предложение.

«Рой готов вернуться, если будет соответствующее денежное предложение. Бой с Федором Емельяненко? Конечно, это было бы интересно», — цитирует представителя спортсмена ТАСС.

На счету Джонса-младшего 66 побед (47 нокаутом) и 10 поражений. В апреле 2023 года он провел поединок против экс-чемпиона UFC американца Энтони Петтиса. По итогам восьми раундов судьи отдали победу Петтису.

Источник: ТАСС
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Рой Джонс
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