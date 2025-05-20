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Брат Шкаликова сообщил, что смерть спортсмена наступила из-за последствий аварии

Камила Абдурахманова
корреспондент

Смерть четырехкратного чемпиона России по боксу Александра Шкаликова наступила из-за тяжелых последствий аварии, в результате которой он стал инвалидом. Шкаликов умер на 55-м году жизни.

«Со здоровьем была серьезная проблема, он попал в аварию несколько лет назад. Ему делали трепанацию, а потом лечение пошло не так. Он был инвалидом, сильно переживал. Он был в интернате в Копейске, там его лечили. Врачи сразу сказали, что долго он не продержится», — рассказал брат спортсмена Андрей Шкалилов ТАСС.

Андрей Шкалилов добавил, что в какой-то момент, полтора года назад, Александр как будто воскрес. Его увезли в клиническую больницу, фактически в морг, а потом не смогли найти. Он сказал, чтобы везли назад, а семье сообщили, что он пришел в себя.

Шкаликов был чемпионом России четыре раза подряд: в 1992, 1993, 1994 и 1995 годах. Кроме того, в 1994 году он стал финалистом Игр доброй воли и принял участие в чемпионатах мира и Европы.

Источник: ТАСС
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