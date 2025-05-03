Усик и Дюбуа проведут реванш за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе 19 июля

Украинский боксер Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа проведут бой-реванш за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе в субботу, 19 июля. На кону титулы WBC, WBA, WBO, IBO, The Ring и IBF. Поединок пройдет на «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Время начала еще не определенно.

Прямая трансляция боя в России на планируется.

Первый бой боксеров состоялся 26 августа 2023 года в Польше. Тогда украинец победил британца техническим нокаутом в девятом раунде.

38-летний Усик за свою профессиональную карьеру не проиграл ни одного боя из 23-х. На счету 27-летнего Дюбуа — 22 победы (21 — нокаутом) и два поражения.