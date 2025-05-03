Бокс/ММА
3 мая, 00:20

Александр Усик — Даниэль Дюбуа: дата боя реванша в 2025 году

Усик и Дюбуа проведут реванш за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе 19 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Усик.
Фото Global Look Press

Украинский боксер Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа проведут бой-реванш за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе в субботу, 19 июля. На кону титулы WBC, WBA, WBO, IBO, The Ring и IBF. Поединок пройдет на «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Время начала еще не определенно.

Прямая трансляция боя в России на планируется.

Александр Усик и&nbsp;Даниэль Дюбуа: первая дуэль взглядов перед боем реваншем в&nbsp;2025 году.Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2: основная информация о бое-реванше за звание абсолютного чемпиона мира

Первый бой боксеров состоялся 26 августа 2023 года в Польше. Тогда украинец победил британца техническим нокаутом в девятом раунде.

38-летний Усик за свою профессиональную карьеру не проиграл ни одного боя из 23-х. На счету 27-летнего Дюбуа — 22 победы (21 — нокаутом) и два поражения.

Александр Усик
Даниель Дюбуа
Бокс
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
