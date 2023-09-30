Шведского боксера Валлина не будут наказывать за отказ пожать руку россиянину Гассиеву

Шведский боксер Отто Валлин не будет наказан за отказ от рукопожатия с россиянином Муратом Гассиевым на церемонии взвешивания перед поединком за титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

«Это его право жать или не жать руку. Подобные вещи не считаются нарушением», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее Валлин объяснил, почему не пожал руку Гассиеву на церемонии взвешивания.