Мышев: «Альварес прошел свой пик, но признаков старения у него нет»

Чемпион мира по боксу Владимир Мышев рассказал, кого считает фаворитом в бою между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло.

«Не могу сказать, что Альваресу нужно дать дорогу молодым. Он находится на своем месте заслуженно и не успел надоесть. Думаю, что Канело будет боксировать и радовать мексиканских фанатов еще несколько лет. Да, наверное, его пик пройден, но я не вижу признаков старения. Он просто набирает вес, меняется его стиль. Возможно, есть износ организма из-за травм, операций и стольких лет в боксе. Чарло, как и Альварес много гоняет, поэтому проблем с переходом в новый вес у него не возникнет. Мне кажется, визуально они не сильно будут отличаться по мощи. Но плюсов в этом весе больше у Альвареса», — приводит «РБ Спорт» слова Мышева.

Поединок между Альваресом и Чарло пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 30 сентября на 1 октября. На счету 33-летнего мексиканца 59 побед, 2 поражения и 2 ничьих в профессиональной карьере. В активе 33-летнего американца 32 поединка, во всех из которых он одержал победы.