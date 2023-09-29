Валлин — о Гассиеве: «Преподам ему урок, покажу, что в его игре много дыр»

Шведский боксер-тяжеловес Отто Валлин объяснил, почему не пожал руку Мурату Гассиеву на церемонии взвешивания.

— Почему не стал жать руку сопернику?

— Я здесь не для того, чтобы быть его другом. Я здесь, чтобы побить его. Это бой, здесь не место для дружбы.

— Означает ли это, что ты не уважаешь его?

— Нет, я уважаю его как бойца, но я здесь не для того, чтобы быть его другом.

— Как собираешься побеждать его?

— Думаю, что мне следует действовать умно, понимая в чем он хорош, в чем я хорош. И я собираюсь преподать ему урок, показать, что в его игре много дыр.

Гассиев и Валлин встретятся на вечере бокса, который пройдет 30 сентября в Турции.